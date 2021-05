Upa Nestor Piva: gestão atua de forma compartilhada e transparente com corpo médico









04/05/21 - 13:15:19

Na última segunda-feira, 04, circularam nas redes sociais o questionamento da senhora Polyana Souza, sobrinha de Emmanoel Souza, internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Nestor Piva, sob administração do Centro Médico do Trabalhador, clamando por um médico neurologista e por uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), para que o seu tio fosse transferido.

O paciente foi atendido no Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE), que diagnosticou o AVC isquêmico, e, na madrugada da terça-feira, 27, realizou a transferência para a UPA, na Zona Norte de Aracaju.

Nesse ínterim, surgiu a história de que Emmanoel teria sido diagnosticado com morte cerebral. Sendo preparado o funeral. Só que, logo após, identificado que ele ainda estava com sinais vitais e respirando.

Além disso, foi dito que a Gerente Administrativa, Jória Dias, não fornecia informações de pacientes por telefone e que preferia não comentar o assunto.

Mediante essas exposições, a redação da Folha de Sergipe procurou a médica e representante legal da unidade, Patrícia Gomes, para esclarecer todos esses desencontros de informações.

De acordo com Patrícia, em nenhum momento foi comunicado o óbito do paciente. ” O quadro clínico de nossos pacientes são informados diariamente às respectivas famílias, em companhia com o médico plantonista e ao lado do paciente em leito hospitalar”, ressaltou.

Durante conversa com a nossa editoria, Patrícia lembrou que todas as tratativas de transferência foram realizadas.

“O paciente segue internado na UPA no aguardo da liberação do jeito de UTI através do sistema regulatório, enquanto isso, assistido pela equipe de estabilização”, esclareceu.

Fonte e foto assessoria