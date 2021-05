ARACAJU CONTARÁ COM MAIS 30 LEITOS DE COVID-19 ANEXO AO SANTA ISABEL









04/05/21 - 10:41:56

A Secretaria Municipal da Saúde informou nesta terça-feira (04) a abertura de 30 leitos de Covid-19 para retaguarda, em um espaço anexo à maternidade Santa Isabel, em Aracaju.

O o município alugou o espaço e realizou melhorias estruturais, que serão revertidas para a população após o período pandêmico.

Serão dez são leitos críticos e 20 de enfermaria. Com estes, a rede passa a ofertar 157 leitos enfermaria exclusivos para pacientes com a doença.

Aracaju dispõe de 30 leitos no Nestor Piva, 28 leitos no Hospital João Alves Filho (Huse). 26 no Fernando Franco, 19 no hospital São José, 20 no Caps Jael e quatro no Hospital Universitário.