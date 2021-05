ARACAJU RETOMA VACINAÇÃO DA SEGUNDA DOSE DA CORONAVAC E ASTRAZENECA









04/05/21 - 08:52:03

A Prefeitura de Aracaju avançará na vacinação contra a covid-19. Nesta terça-feira, dia 4 de maio, será realizada a aplicação da segunda dose da vacina Coronavac, para aquelas pessoas que receberam a primeira dose do imunizante nos dias 1ª e 2 de abril.

A gestão municipal também iniciará, a partir desta terça, a vacinação em 2ª dose com Astrazeneca. Além disso, Aracaju dará início ao grupo de comorbidades por faixa etária, começando pelas pessoas de 59 anos.

2ª dose da Coronavac

Aracaju vacinará nesta terça-feira as pessoas que receberam a 1ª dose nos dias 1º e 2 de abril. Estas pessoas poderão se dirigir ao drive-thru, instalado no Parque da Sementeira, e a cinco pontos fixos para receber o reforço: UBS Francisco Fonseca (bairro 18 do Forte), Estação Cidadania (bairro Bugio), UBS Amélia Leite (bairro Suissa), (UBS Oswaldo de Souza (bairro Getúlio Vargas) e Colégio CCPA (bairro Grageru).

Para que as pessoas que receberam a 1ª dose da Coronavac a partir do dia 3 de abril possam ser vacinadas com a 2ª dose, a Prefeitura de Aracaju aguarda a chegada de novas doses. Na semana passada, o prefeito Edvaldo Nogueira solicitou, através de ofício, ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o envio urgente de 11.893 doses da Coronavac ao município para que a campanha de vacinação da capital deste grupo seja integralmente concluída.

2ª dose da AstraZeneca

A administração da segunda dose de AstraZeneca para idosos e profissionais de saúde que receberam a primeira dose do imunizante em fevereiro ocorrerá, de acordo com a data prevista no cartão vacinal, somente nas Unidades Básicas de Saúde José Augusto Barreto, Augusto Franco, Cândida Alves, Edézio Vieira de Melo, Adel Nunes, Marx de Carvalho, Hugo Gurgel, Santa Terezinha, Manoel de Souza CRAS João Oliveira Sobral.

As pessoas que foram vacinadas no posto volante do Parque da Sementeira ou na escola Presidente Vargas também devem buscar essas UBS.

Pessoas com comorbidades

Aracaju também começará, nesta terça-feira, 4, uma nova etapa na campanha de vacinação contra a covid-19 e iniciará a imunização das pessoas com comorbidades de 59 anos. Dentro do grupo de pessoas com comorbidades, poderão receber a vacina nesta etapa aracajuanos que possuem diabetes Mellitus; pneumopatias crônicas graves; hipertensão arterial resistente, estágio 3 ou estágio 1 e 2 com lesão em órgão-alvo/comorbidade; doenças cardiovasculares; doença cerebrovascular; imunossuprimidos; hemoglobinopatias graves (doença falciforme e talassemia maior); obesidade mórbida e cirrose hepática.

Para organizar o fluxo e manter a organização, serão disponibilizados às pessoas com comorbidades dez pontos fixos: UBS José Augusto Barreto (bairro Japãozinho), UBS Augusto Franco (no conjunto Augusto Franco), UBS Santa Terezinha (zona de Expansão), UBS Marx de Carvalho (Ponto Novo), UBS Adel Nunes (bairro América), CRAS João de Oliveira Sobral (bairro Santos Dumont), UBS Manoel de Souza Pereira (bairro Sol Nascente), UBS Hugo Gurgel (na Coroa do Meio), UBS Cândida Alves (bairro Industrial) e UBS Edézio Vieira de Melo (bairro Siqueira Campos). Também será possível receber a vacina no drive-thru, das 8h às 17h, com apresentação do código autorizativo.

Vacina da Pfizer

Com as doses recebidas da vacina Pfizer, a Prefeitura de Aracaju fará a imunização dos profissionais de Saúde que ainda não foram vacinados. Com estas doses, Aracaju alcançará 100% dos profissionais de Saúde. Para ser imunizado, é preciso que este público realize o cadastramento no Portal da Vacina e aguarde o recebimento do código autorizativo.

Fonte: PMA