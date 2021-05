Banese suspende o atendimento na agência Santo Antônio até a próxima sexta-feira









04/05/21 - 16:41:57

O Banese suspendeu o funcionamento da agência Santo Antônio no período de 3 a 7 de maio, em razão de alguns funcionários da unidade terem testado positivo para a Covid-19.

A medida visa garantir a segurança dos servidores e do público da agência.

Os serviços na unidade serão normalizados a partir do dia 10 de maio. A equipe do banco informará aos clientes com atendimento presencial agendado uma nova data para comparecimento ao local.

O Banese acompanha o quadro de saúde dos baneseanos e prestará total assistência no processo de recuperação.