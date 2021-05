DEPUTADA PEDE APOIO À SSP PARA A IMPLANTAÇÃO DA SALA LILÁS NAS DELEGACIAS









04/05/21 - 14:54:16

Em tramitação na Assembleia Legislativa de Sergipe, Indicação 136/2021, de autoria da deputada estadual Goretti Reis (PSD), que solicita a implantação da ‘Sala Lilás’, nas delegacias dos municípios, que não dispõem de atendimento especializado às mulheres vítima de violência doméstica. Na manhã de hoje, 4, a parlamentar, solicitou apoio e empenho por parte do secretário da Segurança Pública de Sergipe e da Polícia Civil para a concretização desta Sala. Local adequado e acolhedor para às vítimas.

Em reunião com a deputada Maisa Mitidieri e com a promotora de justiça Cecília Nogueira, que discutiram meios para viabilizar a iniciativa, Goretti sugeriu, inclusive, disponibilizar emendas parlamentares, para contribuir com a estruturação do local de acolhimento às mulheres vítimas de violência.

A deputada lamentou a quantidade Delegacias da Mulher em Sergipe. Por isso a necessidade de um espaço diferenciado, dentro das delegacias existentes. “Precisamos minimizar o sofrimento dessas pessoas. Fazer a denúncia é preciso, mas é um transtorno para elas. Não as acolher de forma adequada, é revitimizá-las. A cor da sala é devido ao Movimento Nacional, Agosto Lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. A campanha foi criada em referência à sanção da Lei Maria da Penha”, explicou Goretti.

Por Assessoria da Parlamentar