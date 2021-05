DEPUTADO FAZ APELO CONTRA RETORNO DE AULAS PRESENCIAIS NO DIA 10









04/05/21 - 14:02:14

O deputado estadual Iran Barbosa (PT) participou da Sessão Extraordinária Remota da Assembleia Legislativa, na manhã dessa terça-feira (4), para fazer um apelo ao governador do Estado e ao Secretário de Educação no sentido que recuem na liberação para o retorno das aulas presenciais dos alunos do 1º e 2º anos do Ensino Fundamental, das redes de ensino pública e privada, a partir do próximo dia 10. O petista entende que a pandemia do novo coronarívus (COVID-19) continua preocupando em Sergipe e o momento não cabe a retomada presencial das aulas.

Iran Barbosa iniciou seu discurso parabenizando o município de Estância pela passagem do seu aniversário e, em seguida, passou a externar sua preocupação com o retorno das aulas presenciais. “Fiz um apelo público ao governador e ao secretário de Educação, no final de semana, e peço aqui que eles repensem sobre esse retorno das aulas presenciais no próximo dia 10. Todos estamos ansiosos com a retomada das atividades, mas temos consciência que o momento ainda é muito duro, não temos uma marcha contribuindo para a diminuição do contágios e das mortes”.

O deputado pontua que ainda vê o vírus numa crescente ou, no máximo, em um grau de estabilização num patamar extremamente preocupante. “Vemos leitos dos hospitais completamente lotados. O retorno dessas aulas é um grande risco. Por isso fiz esse apelo ao governador. Tento dar minhas sugestões e estou protocolando um projeto de lei cobrando requisitos mínimos de obediência para a possibilidade do retorno às aulas. Isso vai requerer um planejamento bem elaborado, com um Plano Estadual de Retornos às aulas”.

Por fim, Iran Barbosa disse que além de propor diretrizes básicas para o retorno das aulas presenciais, é preciso garantir a vacinação da comunidade escolar. “É preciso vacinar os educadores. Vejo uma decisão agora do STF recuando na decisão que autorizava o Rio de Janeiro na inclusão de professores e agentes das forças de segurança entre as prioridades na vacinação. Alegam que não temos vacinas suficientes para imunizar a população. Isso gera insegurança nas pessoas, não temos a garantia da 2ª dose e faço este apelo sobre esse retorno das aulas no dia 10”, colocou, recebendo o apoio na preocupação do presidente e deputado Luciano Bispo (MDB).

CPI da Pandemia

Iran Barbosa ainda pontuou que sua assessoria jurídica concluiu o estudo sobre a CPI da Pandemia que está sendo proposta na Alese. “Recebi o parecer de minha assessoria e amanhã farei um pronunciamento anunciando minha posição pública. Já tenho uma posição política, mas gostaria de ter segurança jurídica para me posicionar tecnicamente”.

Por Habacuque Villacorte

Foto: Jadílson Simões