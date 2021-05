Deputado Garibalde Mendonça elogia construção da ciclovia Bahia-Sergipe









04/05/21 - 11:43:31

O deputado Garibalde Mendonça (MDB), comemorou na sessão desta terça-feira, 4, a notícia de que será construída uma ciclovia ligando os estados da Bahia e de Sergipe. A proposta é do deputado federal pela Bahia, Arthur Oliveira Maia.

“Ele lançou a ideia de construir a ciclovia ligando Aracaju a Salvador. O deputado Arthur Lira já conversou com representantes do Ministério do Turismo, da Codevasf e tenha certeza que haverá um enorme crescimento no setor turístico de Sergipe e da Bahia. É uma ideia brilhante e ele sugeriu a partoicipação dos parlamentares sergipanos na execução do trecho que compreende o nosso estado, em torno de 120 quilômetros”, informa.

Garibalde ressaltou a alegria dos ciclistas com a iniciativa do parlamentar federal. “Já fui informado que o Governo de Sergipe abraçou a ideia para a alegria da turma do pedal e essa será a primeira ciclovia do Nordeste. Está de parabéns o Arthur Maia e os parlamentares sergipanos que abraçarem essa ideia”, enfatiza.

Por Aldaci de Souza

Foto: Jadilson Simões