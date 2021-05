DEPUTADO LUCIANO BISPO DESTACA A IMPORTÂNCIA DOS ARTISTAS PARA SERGIPE









04/05/21 - 06:01:15

A arte é uma forma de o ser humano expressar suas emoções, sua história e sua cultura através de alguns valores estéticos, como beleza, harmonia e equilíbrio. Diante desse cenário, o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado Luciano Bispo (MDB), junto aos deputados da Casa, idealizou o projeto cultural: “Essa é a Minha Arte”. O projeto tem a iniciativa de valorizar os talentos dos sergipanos, nos 75 municípios do Estado.

Para Luciano Bispo, o projeto abre um canal de divulgação das manifestações culturais das cidades, valorizando os talentos locais.

“Demos voz ao artesão, artistas plásticos, músicos, escritores, gente que usa sua criatividade e faz disso o seu ofício. Todos eles merecem uma chance, pois Sergipe só cresce se todos crescerem juntos”, declarou Luciano Bispo.

Para conhecer a história dos personagens que estão mencionados no Essa é a Minha Arte, bem como as artes desenvolvidas por cada um dos artistas, basta acessar o site da Alese, ou ainda, a plataforma de vídeos do Youtube da Assembleia Legislativa.

Talentos nossos

Dentro do projeto Essa é a Minha Arte está a história da Dona Josefa, moradora do município de São Cristóvão. Desde os sete anos de idade a artista saocristovense já despontava seus talentos na cozinha. E hoje, no auge dos seus 58 anos de idade, ela se tornou famosa na arte de fazer beiju, saroio e malcasado, alimentos derivados da tapioca e assados no fogão à lenha. Os produtos são apreciados desde São Cristóvão até Aracaju.

Histórias e talentos como o de Dona Josefa estão destacados no projeto Essa é a Minha Arte. Acesse e confira os diversificados talentos do nosso estado.

Por Stephanie Macêdo

Foto: Joel Luiz