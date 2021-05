Em nota, STERTS lamenta a morte do radialista Chico Pinto









04/05/21 - 10:23:17

É com grande pesar que a Diretoria do Sindicato dos Radialistas de Sergipe (STERTS) lamenta profundamente e se solidariza à família e aos amigos do radialista, José Francisco Menezes, mais conhecido como – Chico Pinto, de 58 anos. Ele deu entrada no Hospital Unimed no dia 23 de abril com Covid-19, superou o vírus mas faleceu nesta segunda-feira, devido as sequelas deixadas pela doença.

Chico Pinto cursou radialismo em 1993. Trabalhou na Rádio Jornal AM durante mais de duas décadas. Ele exerceu a função de operador de transmissor e de externa. O último emprego dele foi na Câmara de Vereadores de Aracaju, até o início do mês de março passado.

O corpo está sendo velando na Osaf, e o sepultamento será na manhã desta terça-feira, dia, às 10h30min, no Cemitério São Benedito

Diretoria da STERTS.

Aracaju, Se 04 de maio de 2021