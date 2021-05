Está no ar a primeira galeria virtual do município de Riachão do Dantas









04/05/21 - 16:58:16

No mês em que comemoramos 151 anos, a Diretoria Municipal de Cultura e o Departamento de Comunicação prepararam uma programação especial para que todos possam acompanhar na segurança dos seus lares. A 1ª galeria virtual apresenta um resumo do histórico do povo riachãoense, memórias, fotografias, poemas, músicas, vídeos, artesanatos e figuras públicas. É a identidade de Riachão do Dantas apresentada ao mundo.

A grande parte do material apresentado foi produzido manualmente pelos artistas contemplados nos editais da Lei Aldir Blanc. A exposição, inicialmente virtual, é itinerante e visitará em um momento mais seguro, escolas, espaços públicos e feiras culturais de Sergipe.

Uma novidade muito especial é a disponibilização da coleção dos livros escritos pelo historiador José Renilton Nascimento Santos, que você agora pode acessar e ler gratuitamente pelo seu celular!

Acesse através do link:

https://sites.google.com/view/riachaododantas151/

fonte e foto assessoria