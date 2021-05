Fabiano participa de reunião com Abrasel e Associação de Bares e Restaurantes









04/05/21 - 14:14:17

Na tarde da última segunda-feira, 3, a Frente Parlamentar de Turismo da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) se reuniu com representantes da Associação de Bares e Restaurantes da Orla Sul e da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Sergipe (Abrasel/SE), no Bar e Restaurante Parati.

O presidente da Frente, Fabiano Oliveira (PP), esteve ao lado dos vereadores Vinícius Porto (PDT), vice-presidente da Câmara; Anderson de Tuca (PDT), presidente da Comissão de Constituição e Turismo; a vereadora Sheyla Galba (Cidadania) e Ricardo Vasconcelos (Rede) para tratar das demandas do setor.

De acordo com o empresário Harry Boersma, as demissões estão acontecendo desde o início da pandemia, mas as limitações impostas nos decretos têm piorado a situação. “Eu não sou contra as fiscalizações! Trabalhei durante a alta estação inteira com a fiscalização da vigilância sanitária, e fui elogiado. É contraditório, sabe? Estamos na baixa estação e eu não posso sequer abrir no final de semana. O bar não vai lotar nesse período, mas é no final de semana que está o meu faturamento”, lamentou.

Para Fabiano Oliveira, a reunião reforça o compromisso da Frente com as demandas do setor. “Estamos atuando com muito diálogo e sendo cada vez mais o elo entre o setor e o poder público. Esse é o nosso compromisso! A reunião reforçou a insatisfação dos empresários com o decreto e do pedido do trade turístico para que exista um representante do setor nas reuniões do Comitê. É uma causa justa e que precisa ser analisada com carinho!”, pontuou o parlamentar.

O presidente da Abrasel, Bruno Dória, pede a reabertura dos bares e restaurantes para os finais de semana. Segundo ele, a situação é crítica. “Nós pedimos socorro! Só queremos trabalhar! O funcionamento no final de semana representa 80% do faturamento mensal. Aracaju hoje é a segunda capital em restrições no Brasil! A ajuda que o setor vem recebendo não chega nem próximo ao prejuízo”, reforçou.

Fabiano garantiu que a Frente irá levar as solicitações para os gestores e que em breve uma nova reunião será marcada com todos os representantes.

Foto César de Oloveira

Por Hivy Rhafaella