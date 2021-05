GEORGEO PASSOS AVANÇA NAS TRATATIVAS DA CPI APÓS A LEITURA DO REQUERIMENTO









04/05/21 - 12:34:06

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) fez a leitura do requerimento de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia em Sergipe, na sessão plenária desta terça-feira (04).

A finalidade da CPI será investigar as ações e omissões do Governo Estadual no combate à pandemia do novo Coronavírus, especialmente acerca da aplicação dos recursos destinados pelo Governo Federal. Além disso, a compra milionária dos respiradores feita pelo Consórcio do Nordeste também será alvo de investigação da CPI.

De acordo com o deputado Georgeo Passos, Sergipe não pode deixar para lá o prejuízo que teve com a compra dos respiradores. “O Estado teve um prejuízo de R$ 5 milhões, nós não podemos fazer vista grossa para isso. Nenhum respirador chegou em Sergipe e o Consórcio do Nordeste não devolveu nada do dinheiro pago pelo Estado. Não podemos deixar isso para lá”.

O deputado também afirmou que está aberto a qualquer sugestão dos colegas em relação ao requerimento. “Esta não é a CPI de um deputado, afinal precisamos de no mínimo oito assinaturas para que ela aconteça. Por isso, qualquer deputado pode sugerir alterações e nós estamos abertos a modificar o requerimento. O que queremos é realmente investigar a aplicação destes recursos em Sergipe, não há outro objetivo além de deixar a sociedade sergipana informada sobre o assunto”.

O deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC) sugeriu que fosse incluído na finalidade da CPI a investigação de pessoas que furaram a fila para se vacinar e garantiu que assinaria o requerimento da CPI. Com a declaração de Gilmar Carvalho, subiu para seis o número de parlamentares que concordam com a CPI.

Fonte e foto assessoria