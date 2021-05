Hospital João Alves inicia vacinação contra a gripe para os trabalhadores da unidade









04/05/21 - 15:13:31

Teve início na manhã desta terça-feira, 4, no auditório do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho e prossegue até a próxima quinta-feira, 6, a vacinação contra a gripe (H1N1/Influenza) para os profissionais da unidade. A iniciativa faz parte da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe, iniciada no último dia 12, pelo Ministério da Saúde (MS) e prioriza na primeira etapa, idosos e trabalhadores da saúde.

A equipe que aplica a vacina é composta por enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem que oferecem conforto, segurança, cuidado aos trabalhadores, além de orientação sobre a importância da vacinação que somente no período da manhã já contabilizou 350 profissionais imunizados. A fisioterapeuta, Andressa Regina Farias, não perdeu tempo e se imunizou assim que foi iniciada a distribuição das doses.

“Nesse momento que a gente está vivendo com essa pandemia da Covid-19, quanto mais a gente se imunizar mais estaremos protegidos contra o vírus da gripe. Se é importante se proteger, imagine nesse momento em que outro vírus está circulando e fazendo a cada dia novas vítimas. Então o conselho que eu dou é que se protejam, digam sim a vacina”, enfatizou a fisioterapeuta.

O coordenador de enfermagem do Hospital João Alves, Vinícius Vilela, ressaltou a importância dessa imunização para todos os profissionais da saúde. “Anualmente a gente realiza essa campanha de vacinação no hospital. Acho de extrema importância os profissionais estarem imunizados de forma geral, porque é uma proteção a mais contra a gripe, já que estão em contato direto com os pacientes. A vacinação vai atender os três turnos de trabalho para proporcionar mais conforto ao profissional de não precisar se deslocar para outra unidade”, explicou.

A vacinação acontece nos horários das 08h às 12h, 13h às 18h e das 19h às 21h. Vale lembrar que é necessário a apresentação do cartão de vacina e um documento com foto na hora da vacinação.

Ascom/SES