Igreja Adventista mobiliza membros com arrecadação de alimentos e atendimento médico









04/05/21 - 15:04:23

No dia 01 de maio, durante a programação do “Sábado de Jejum Oração”, os membros foram motivados a interceder e jejuar pela situação da pandemia no país. Orações por reavivamento e restauração espiritual mobilizaram a membresia e testemunhos inspiradores demonstraram como a fé em Deus pode transpor qualquer dificuldade.

Além disso, quem acompanhava a live foi desafiado, através do Call Center da Esperança, a realizar chamada de vídeo ou áudio para orar e confortar profissionais de saúde, enlutados, enfermos e desempregados. Simultaneamente à programação, ações de compaixão com um Drive-Thru recebia doações de alimentos e uma equipe composta por médico e enfermeiro oferecia atendimento às pessoas de baixa renda.

De acordo com o responsável pela Igreja Adventista no estado de Sergipe, pastor Jairo Torres, o Brasil e o estado necessitam mais do que nunca de amparos espiritual, emocional e físico, e o “Sábado de Jejum e Oração” foi uma ótima oportunidade de atender os necessitados. “Tivemos um sábado de reavivamento! Unimos as forças em oração e em ação para ajudar pessoas que estão passando por perdas de entes queridos, pessoas que estão enfrentando a fome e que não tem acesso à atendimento médico. Nosso objetivo é proporcionar saúde física, emocional e espiritual para amenizar o caos atual , mas sobretudo, apressar a volta de Jesus!”, declara.

A programação especial encerrou com batismo de 3 pessoas que decidiram entregar suas vidas a Deus. Uma delas foi Gilza Silva, de 64 anos, que luta contra o câncer de mama desde o ano de 2014. “Estou em paz, porque sei que tomei a melhor decisão ao lado de Cristo”.

Call Center da Esperança

A equipe do Call Center entrou em contato com pessoas enfermas, enlutadas e profissionais da linha de frente em combate à pandemia do novo coronavírus com palavras de conforto e orações através de telefonemas e chamadas de vídeo. A enfermeira Jéssika Ramos, trabalha na UTI COVID de um dos maiores hospitais de Sergipe. Segundo ela, foi uma surpresa muito agradável ouvir as palavras ao telefone. “Estamos vivendo meses exaustivos. Colocamos em risco à nossa vida e de nossos familiares, muitas vezes. E ainda, ter que lidar com o cansaço físico e emocional de ver tantas vidas ceifadas. Receber a ligação e a oração no sábado foi muito confortante para mim e me motivou a seguir. Muito obrigada por interceder e continuar intercedendo pela equipe que está na linha de frente ”, agradece.

Ações sociais

Orar, buscar reavivamento espiritual e agir! Durante o “Sábado de Jejum e Oração”, a Ação Solidária Adventista, ASA, mobilizou médicos e enfermeiros voluntários para atendimentos e um Drive-Thru com intuito de arrecadar alimentos para famílias de baixa renda. Para a diretora da ASA da Igreja Central de Aracaju, Sônia Vasconcelos, todos como igreja tem percebido a importância de sanar as necessidades do ser humano. “Oramos, falamos de Jesus, mas precisamos cuidar da saúde física dos nossos irmãos, assim como intensificar as campanhas de arrecadação de alimentos, pois quem tem fome, tem pressa. E a programação deste sábado despertou os nossos irmãos sobre a necessidade de orar, jejuar e olhar para o próximo com empatia e amor”, declara.

Dulce Santos é aposentada e fará um procedimento cirúrgico nos olhos, mas para isso, aguardava há alguns meses uma vaga de consulta no Posto de Saúde do seu bairro para encaminhamento de exames e, no sábado, conseguiu ser atendida pelo médico voluntário. “Já estou com encaminhamentos de exames para em breve fazer minha cirurgia de catarata. Graças a Deus e à ASA, conseguirei agilizar tudo e logo estarei com a visão 100%”, comenta feliz.

Foto assessoria

Por Luciana Santana Diniz