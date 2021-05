Luciano Pimentel solicita instalação de pontos de ônibus na entrada dos povoados









04/05/21 - 15:19:09

Foram aprovadas nesta terça-feira, 4, as indicações n° 143 e 144, de autoria do deputado estadual Luciano Pimentel, que solicitam a instalação de pontos de ônibus na rodovia SE-361, mais precisamente na entrada dos povoados Aroeira e Triunfo, no município de Simão Dias.

“Alguns vereadores de Simão Dias me procuraram e alertaram sobre a necessidade dessas paradas de ônibus para garantir mais segurança e facilitar o acesso da população ao transporte público. Neste sentido, apresentamos essas indicações para auxiliar o município a solucionar os problemas enfrentados pela comunidade do Aroeira e do Triunfo, visto que a localização de um ponto de ônibus é de grande importância para os passageiros, pois determina uma condição de acessibilidade ao sistema e a variável de tempo médio de caminhamento”, explica Luciano Pimentel, na justificativa da indicação.

Com a aprovação na Assembleia Legislativa, as solicitações serão encaminhadas para apreciação do Governo de Sergipe e do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária (DER-SE).

Assessoria Parlamentar