METEOROLOGIA PREVÊ SEMANA DE INSTABILIDADE E REDUÇÃO DE TEMPERATURAS









04/05/21 - 05:00:08

“No transcorrer dessa semana, o tempo estará com instabilidades variadas, com algumas precipitações, outros dias parcialmente nublados e ensolarados, com dias parcialmente nublados sem ocorrências de precipitações com valores consideráveis em todas regiões do estado e temperaturas que podem chegar a mínima de 21 graus”. A previsão vem do Centro de Meteorologia de Sergipe (CMS), da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), feita a partir dos equipamentos do Governo de Sergipe, com a análise do meteorologista, Overland Amaral.

Segundo o meteorologista da Superintendência Especial de Recursos Hídricos e Meio Ambiente (Serhma), a semana vai ser de oscilação climática, mas o sergipano não terá chuvas consideráveis. Para esta segunda-feira, 3, tempo parcialmente nublado durante todo o dia, sem ocorrências de chuvas fortes. Para amanhã, 4, é esperado tempo nublado durante todo o dia, com ocorrência de precipitações leves e isoladas durante a madrugada, manhã e tarde em pontos das mesorregiões do Alto e Médio Sertão, Baixo São Francisco e Leste Sergipano. Já na quarta-feira, 5, é provável que tenhamos tempo predominantemente nublado, com ocorrências de precipitações leves e distribuídas durante a madrugada e tarde ao longo das mesorregiões do Baixo São Francisco, Alto e Médio Sertão, Agreste Central, Sul e Centro Sul Sergipanos.

As instabilidades variadas em todo o Estado de Sergipe devem trazer chuvas localizadas no Centro Norte do estado, ao longo do rio São Francisco, com índice oscilando em torno de 5mm, nos dias 4 e 5. Para a quinta-feira, 6 a previsão é de tempo nublado, com ocorrências de precipitações leves e isoladas durante a manhã em pontos da mesorregião do Baixo São Francisco Sergipano. “No dia 6 tempo parcialmente nublado sem ocorrência de chuvas significativas, no dia 7, teremos ocorrência de chuvas significativas em todas regiões do estado, no Litoral, Agreste e Alto Sertão oscilando de 5 a 20mm bem localizadas mas bem distribuídas em todas regiões do estado”, pontua Overland.

Temperaturas

O Centro de Meteorologia informa que a tendência nos próximos dias é de temperaturas mais baixas. “No Litoral, as temperaturas ficarão em torno de 21 e 22 graus. Essas temperaturas são bem significativas o que já demonstra uma queda nas temperaturas a partir desta semana e as máximas deverão oscilar em torno de 29 e 30 graus em toda região do litoral. Na região Agreste e Alto Sertão as temperaturas mínimas ficarão em torno de 19 graus a mínima e a máxima em 30 graus”, finaliza O meteorologista Overland Amaral.

Fonte: ASN