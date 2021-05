MPF investiga suposta prática de discriminação racial em concurso para professor da Unidade Federal de Sergipe









O Ministério Público Federal em Sergipe instaurou nesta terça, 05/05/21, investigação sobre a suposta prática de discriminação racial na nomeação de candidato aprovado em concurso para professor do Departamento de Direito da Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Segundo denúncias que chegaram ao conhecimento do MPF, o candidato aprovado teria sido preterido em favor da remoção de outro professor, em suposta violação às normas que regem os concursos públicos e em alegada dissonância com os entendimentos anteriormente adotados pelo Departamento em casos similares.

Também nesta terça, 04/05, foram enviados ofícios ao Reitor, ao Chefe do Departamento de Direito, e ao Conselho Departamental de Direito da UFS solicitando esclarecimentos sobre a inicial convocação do candidato aprovado no concurso público Ilzver de Matos Oliveira e a posterior decisão de abertura de edital de remoção para preenchimento da vaga.

A universidade tem prazo de cinco dias para resposta ao MPF.

Confira aqui a íntegra dos ofícios para:

Reitor da UFS

Chefe do Departamento de Direito



Conselho Departamental do Curso de Direito

