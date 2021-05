“NÃO INCENTIVEI FECHAMENTO DA BIBLIOTECA, DEFENDI O USO DO ESPAÇO”, DIZ VEREADOR









04/05/21 - 15:55:12

O vereador decidiu esclarecer o mal entendido e participou de uma reunião on-line com presidente da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), Luciano Correia, na manhã desta terça-feira. Informações mal apuradas davam conta que o parlamentar sugeriu a substituição da biblioteca por um posto policial, o que não ocorreu.

Tudo começou após a comissão de moradores do bairro Farolândia se reunir com o vereador Eduardo Lima (Republicanos) e solicitar uma utilidade para o prédio da Biblioteca Ivone Menezes de Vieira, que está desativada desde o início da pandemia. A ideia era usar o local, provisoriamente, como um ponto de apoio para os policiais do Batalhão da Força Tática Militar, o que iria reforçar a segurança da região e aproximar a comunidade da PM.

O vereador Eduardo Lima acolheu a sugestão e também visitou o local para entender melhor a demanda. Durante a reunião com o presidente da Funcaju, nesta terça-feira, o parlamentar disse que “ a intenção não é fechar a biblioteca, mas usar parte do espaço para que sirva de ponto fixo para o Conselho de Segurança e a Força Tática da Polícia Militar, enquanto a biblioteca está fechada por causa da pandemia”.

Luciano Correia mostrou interesse na solicitação e afirmou que vai analisar o pedido. “Vou ver a planta da Biblioteca, retornar ao local e estudar a possibilidade de cede pelo menos uma sala para o uso dos agentes de segurança”, concluiu.

Foto assessoria

Por Valéria Santana