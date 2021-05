O futuro incerto da oposição









Por Adiberto de Souza *

Há muito não se via a oposição em Sergipe tão esfacelada quanto agora. Caso não se rearrume logo, o fragilizado bloco oposicionista chegará às eleições de 2022 com quatro gatos pingados. Sem ganhar um pleito estadual desde 2006, o grupo que se opõe aos governistas padece o diabo longe do poder. Para tentar garantir um mandato na disputa do próximo ano, já há, inclusive, quem esteja ensaiando pungar no lotado barco da situação. Entre estes, se destaca o ex-deputado André Moura (PSC), que confessou não ser oposição nem situação. Ou seja, está no limbo. Com os adversários em petição de miséria eleitoral, o governo tem que se preocupar é com o seu curral, visando evitar o estouro da boiada. Pelo que se depreende, o pega pra capar vai acontecer mesmo é pras bandas da situação, podendo até haver rompimento político, se o governador Belivaldo Chagas (PSD) não souber tanger o gado na hora de compor a chapa majoritária. Desarticulada, a oposição reza que isso aconteça para pegar uma carona no barco dos dissidentes. Marminino!

De olho em 2022

A delegada de Polícia, Danielle Garcia (Cidadania) e Eliana da Sopa (PSL) se reuniram para discutir política. As duas trataram sobre as eleições de 2022, quando pretendem disputar mandatos parlamentares. Eliana, inclusive, falou sobre uma “possível aliança para o bem de Sergipe”. Ah, bom! No pleito passado, tanto Danielle quanto Eliana tentaram se eleger, respectivamente, prefeitas de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro, mas a maioria dos eleitores disse não aos projetos de ambas. Vixe!

Ficando mais velha

Os 46 anos da TV Atalaia, comemorados no próximo dia 17, foram lembrados pelo presidente da Assembleia, deputado Luciano Bispo (MDB). Ele parabenizou todos os que fazem a emissora, elogiando “o papel de bem informar o povo sergipano, atuando sempre com transparência”. Fundada pelo saudoso ex-governador Augusto Franco, a TV Atalaia é administrada pelo empresário Walter Franco e seu filho Augusto Franco Neto. Bola branquíssima para a TV da Colina do Santo Antônio!

Fracasso admitido

E o senador Alessandro Vieira (Cidadania) admite que a sua geração fracassou no projeto de substituir a velharia da política. Ao menos é o que se conclui com a seguinte postagem do indigitado nas redes sociais: “A romaria de Lula e Bolsonaro até o altar carcomido de Sarney escancara o óbvio: vivemos um deserto de lideranças nacionais”. Percebe-se, portanto, que o próprio senador se enxerga como uma semente que não vingou na terra árida da política. Misericórdia!

Prefeito desintubado

Infectado pela covid-19, o prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa (PL), apresentou melhoras e foi extubado. Ele permanece internado em observação médica num hospital de Aracaju. O gestor itabaianense testou positivo para o coronavírus e foi intubado no último sábado, visando garantir o descanso dos pulmões, parcialmente comprometidos. Apesar da melhora, os médicos ainda não definiram quando darão alta a Adailton. Saúde, prefeito!

Apelo adversário

Adversário do prefeito Edvaldo Nogueira, o professor Márcio Macedo (PT) apelou ao pedetista para revitalizar o Museu do Mangue, localizado no bairro Coroa do Meio, em Aracaju. O petista lembra que o museu compõe o projeto ganhador do prêmio da ONU na gestão do saudoso prefeito Marcelo Déda (PT). Construído em 2011, visando a preservação e promoção do ecossistema, o Museu do Mangue pegou fogo uma semana após a inauguração e jamais foi restaurado. Uma pena!

Um otimista

O deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) é o político que mais acredita na conclusão das obras de duplicação da BR-101/Norte em Sergipe, que se arrastam há mais de 20 anos. Segundo ele, o reflexo da duplicação daquela rodovia será sentido no desenvolvimento econômico da região do Baixo São Francisco. No atual governo federal a obra tem avançado em alguns trechos, porém ainda falta muito para ficar pronta. Tomara que o deputado não desanime em sua luta, até porque a esperança é a última que morre. Coragem, Zezinho!

Sonhando com a Câmara

Os suplentes de vereador Elber Batalha (PSB) e Camilo Feitosa (PT) ainda acreditam que podem assumir cadeiras na Câmara de Aracaju. Ambos torcem que a Justiça Eleitoral casse os mandados dos vereadores Fábio Meireles e Sávio Neto de Vardo da Lotérica, ambos do PSC. O processo que pode tirar Fábio e Sávio da Câmara é, na verdade, contra o PSC, acusado de promover fraude no registro de candidatas, que teria ocorrido apenas para cumprir a cota de 30% de gênero. Home vôte!

Brasil dividido

Ao incentivar o confronto entre os brasileiros, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) acaba estimulando perigosamente o divisionismo. Ademais, por causa do rancor que nutre contra o povo nordestino, o capitão de pijama trata quem vive na região a pão e água. E olhe lá! Pelo visto, se pudesse, Bolsonaro excluiria o Nordeste do mapa do Brasil. Claro que o prejuízo maior seria para o resto do país. Como canta Elba Ramalho, “imagina o Brasil ser dividido/ E o Nordeste ficar independente/ O Nordeste seria outro país/ Vigoroso, leal, rico e feliz/ Sem dever a ninguém no exterior”. É, pode ser!

Força aliada

Uma comitiva do PSD foi levar uma força à isolada vice-prefeita de Aracaju, Katarina Feitosa (PSD). Deram com os costados no gabinete da distinta, o deputado federal Fábio Mitidieri, o presidente da Câmara de Aracaju, Nitinho Vitale e o pessedista Jorginho Araújo. Foram, segundo Mitidieri, “colocar o mandato à disposição” de Katarina. Desde que tomou posse, a vice tem permanecido em seu canto, numa clara demonstração de que o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) não a enxerga como parceira no projeto de administrar Aracaju. Por que será? Virgem santa!

