Procura por vacina da Influenza ainda é baixa em Sergipe

04/05/21 - 05:29:52

A vacinação contra a gripe Influenza entrou na terceira semana em Sergipe. Desde o dia 19 de abril, os municípios sergipanos cumprem a primeira fase destinada para trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, crianças de seis meses a menores de seis anos e indígenas. O baixo índice de adesão dos sergipanos à campanha tem chamado a atenção da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

“A gente tem que lembrar que outras doenças ainda estão circulando. A população não pode esquecer que os meses de abril, maio, junho são propícios para doenças como H1N1 e outras síndromes gripais. Então, a gente não pode deixar de tomar uma vacina tão importante quanto a Influenza. Sergipe está na terceira semana de vacinação e a procura ainda está muito baixa”, explica Ana Beatriz Lira, Enfermeira da Central de Imunização da SES.

De acordo com Ana Lira, apenas 30% das doses da Influenza destinadas para o público prioritário desta fase foram aplicadas. “É preciso que as pessoas compreendam a necessidade de tomar outras vacinas além da Covid. A campanha é anual, aqueles que tomaram a Influenza ano passado não estão protegidos este ano. A vacina em 2021 visa proteger contra outra cepa de vírus”, esclarece.

Outro fator importante, destacado pela Enfermeira da SES para que a população se vacine, é o fato de que os sintomas da Influenza podem se confundir com os da Covid-19: febre, dor de garganta, tosse, dor no corpo, dor de cabeça. “São sintomas gripais. Se a pessoa foi vacinada contra a Influenza e apresenta sintomas gripais, a gente já faz um descarte do H1N1 e vai suspeitando de outras doenças. Além disso, reduz a internação hospitalar porque a pessoa não vai ficar doente e procurar unidades de saúde”, explica a Enfermeira da SES.

Os trabalhadores da saúde que receberam alguma dose das vacinas contra a Covid-19, precisarão aguardar 14 dias antes de tomar a Influenza.

