'Romance de Quinta', marca a estreia do cantor sergipano O Loicas









04/05/21 - 12:08:55

Música faz parte do ep “Descartes” e já está disponível em todas as plataformas digitais

Com letra que descreve relações líquidas, onde os sentimentos são bloqueados, restando apenas o prazer casual, a música “Romance de Quinta” marca a estreia do artista O Loicas, de 23 anos. O ep “Descartes”, que conta com mais duas faixas, “Amor Casual” e “Pura Ousadia”, foi lançado em 2020 e já está disponível em todas as plataformas digitais. Em 2021, a faixa principal “Romance de Quinta” ganhou videoclipe que já está disponível no canal do Youtube do artista.

A trajetória de Lucas Jesus Santos começou ainda no ensino médio, em um projeto do Colégio Estadual Maria Rosa de Oliveira, CEMRO, em Tobias Barreto, interior do estado. O coletivo CEMRO Music visava apoiar e divulgar os artistas da cidade e foi a partir daí que Lucas passou a se apresentar em barzinhos e eventos, com o nome artístico de Jesus Lucas, uma jogada invertendo seu nome e sobrenome.

Estudante do quarto período de História (UFS), é na música que Lucas encontra a sensação de pertencimento. O desejo de lançar suas músicas para o público já existia em seu íntimo, mas Lucas sempre adiava. Com a necessidade do isolamento e a importância das artes como válvula de escape no momento de pandemia, o projeto saiu do papel. “Com a quarentena, tive mais tempo para dedicar as minhas músicas, pensei muito sobre divulgá-las ou não. Enfim, tomei coragem e lancei o ep. E foi a minha melhor decisão”, afirma o artista.

Segundo Lucas, o nome “O Loicas” surgiu de uma brincadeira. “Eu estava com uma amiga numa pracinha, lá na UFS, e eu saí pra comprar café. Minha amiga gritou: ô Loicas, traga café pra mim também! Depois disso, ela passou a me chamar assim. Eu achei engraçado e fofo”, explica. Não era a sua intenção adotar o apelido como nome artístico, mas ao organizar seus perfis nas plataformas digitais, o nome “Lucas” trazia muitas variantes. “Eu não queria pôr nenhum outro nome, também, que destoasse muito do meu próprio nome. O Loicas pareceu bom, pra mim e ficou”, completa.

Loicas já tem planos para o segundo semestre deste ano: um acústico está sendo planejado e novas músicas vão sair do papel e se diz muito satisfeito com a repercussão de seu projeto. “Volta e meia, eu recebo algumas mensagens carinhosas sobre a minha música. A melhor parte é essa, sabe? O lance da interação de quem canta com quem ouve. Esse laço que é criado a partir da identificação do meu público com a arte que eu crio e canto. Isso realmente não tem preço”, comemora.

