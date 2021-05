SERGÁS aplica aumento abusivo de 38% no preço do gás veicular









04/05/21 - 06:50:01

Em pleno feriado de 1º de maio, a empresa Sergipe Gás S/A (SERGÁS) elevou o preço do Gás Natural Veicular em 38,83%. Secretário Regional do Dieese/SE e dirigente da CUT, Gilton dos Santos criticou a ação. “Essa é uma medida vil e sorrateira que atinge motoristas de táxis e de aplicativos, além da população usuária”, comentou.

Gilton dos Santos afirmou que a população prejudicada precisa reagir. “Esperamos que as cooperativas de transportes alternativos no Estado de Sergipe venham a tomar medidas cabíveis e judiciais que possam diminuir esse percentual cobrado nas bombas de combustíveis em defesa desses profissionais do volante”, acrescentou.

Segundo o dirigente sindical Gilton Santos, que também é secretário geral do SINERGIA/SE (Sindicato dos Eletricitários de Sergipe), a reposição salarial dos trabalhadores da SERGÁS também está atrasada, visto que janeiro é a data-base da categoria. Leia mais: Trabalhadores da Sergás rejeitam proposta da empresa em assembleia geral.

Fonte e foto assessoria