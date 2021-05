Universidade oferta serviço de declaração de Imposto de Renda gratuitamente









04/05/21 - 07:17:41

O prazo de entrega da Declaração de imposto de renda de 2021 foi adiado de 30 de abril para 31 de maio, conforme instrução da Receita Federal no Diário Oficial da União (DOU), e contribuintes interessados em realizar o serviço de forma gratuita têm opção: Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) da Universidade Tiradentes.

Com atendimento virtual ou presencial via agendamento no Ceac do Aracaju Parque Shopping, o NAF oferta esse e outros serviços para quem tem renda de até três salários mínimos, de segunda à sexta das 8 às 12 horas. Para o atendimento remoto, o contato é feito por meio do WhatsApp, pelo número 9-9938-1138.

De acordo com a professora do curso de Ciências Contáveis e coordenadora do NAF/Unit, Flávia Karla Gonçalves, além da declaração de Imposto de Renda, os serviços de Microempreendedor Individual, consulta da situação fiscal e alteração de CPF são os mais procurados.

“No NAF, o aluno coloca em prática o que aprende na teoria em sala de aula, a partir do primeiro período ele já pode ter essa experiência profissional. A novidade deste ano é o atendimento presencial no Ceac do Aracaju Parque Shopping. Para ter acesso, basta agendar pelo site agendafacil.se.gov.br”, informou.

NAF

Em 2021 o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) da Universidade Tiradentes alcançou a segunda colocação entre os prestadores de atendimentos dos núcleos do Brasil, ficando atrás apenas da oitava região, que é Barueri, em São Paulo. Atualmente, dos 423 núcleos formalizados, somente 127 estão oferecendo serviço virtual.

