Vereador Joaquim da Janelinha se reúne com Comissão da Educação da CMA









04/05/21 - 06:29:24

Dando continuidade ao desmembramento da última reunião com o representante do Fórum de Audiovisual de Sergipe, Baruch Blumberg, que tratou sobre a aplicação da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, em Aracaju e ampliação dos prazos de execução dos projetos aprovados, o vereador Joaquim da Janelinha (PROS) presidiu mais uma reunião da Comissão de Educação, Cultura e Esportes da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), que teve a participação do presidente da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), Luciano Correia, na segunda-feira, 3.

Joaquim aproveitou a oportunidade para parabenizar o presidente Luciano e todos os envolvidos, por entre as capitais do país, Aracaju aparecer na sexta melhor colocação, com aplicação de 99% do total de recursos enviados através da LAB, que somam R$4.680.135, ficando atrás apenas de São Luis-MA (100%), Maceió-AL (99,9%), Manaus-AM (99,9%), Natal-RN (99,5%) e Rio de Janeiro-RJ (99,2%).

Luciano Correia explicou que a aplicação dos recursos foi gerida pela Funcaju e atendeu às diretrizes da Lei Aldir Blanc, de contemplar artistas de variados segmentos da arte. Ao todo, foram 562 contemplados pelos quatro editais lançados pela Funcaju. Para ele, o planejamento minucioso e da decisão de executar a lei Aldir Blanc dentro do prazo previsto, que era em 31 de janeiro passado, foi uma das peças-chave para o êxito, mas que para isso, foi montada uma força-tarefa, que trabalhou intensamente para que o recurso não fosse devolvido para à União.

“Quando o governo federal anunciou a prorrogação da Lei, em 29 de janeiro, nós já estávamos com 99% da Lei Aldir Blanc executada. Sendo assim, de forma definitiva, o Decreto nº 10.464 foi alterado pelo Governo Federal, prorrogando para o dia 31 de dezembro de 2021, os prazos de entregas das obras dos artistas contemplados na Lei”, afirmou.

O presidente da Comissão Joaquim da Janelinha e demais membros, a professora Ângela Melo (PT), e o pastor Diego (PP), deixaram pré-agendado com Luciano Correia um outro momento para tratarem sobre supostos fechamentos de bibliotecas e escolas, assim como o planejamento do ‘Forró Caju em casa’ deste ano, encabeçado por artistas locais.

Por Monique Costa