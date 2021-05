VLI APRESENTA NOVA DIRETORIA DO PORTO DE SERGIPE AO GOVERNO DO ESTADO

Os novos gestores foram apresentados por, Elias Rezende, relações institucionais da VLI, e recepcionados pelos secretário José Augusto Carvalho, pelo diretor-presidente da Codise, José Matos, e pelo superintendente executivo da Sedetec, Marcelo Menezes

Na manhã desta terça-feira (04), representantes da VLI Logística, responsável pela gestão do Terminal Marítimo Inácio Barbosa (TMIB), visitaram a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, da Ciência e Tecnologia (Sedetec) para apresentar os novos gestores. A partir de agora, assume o posto de gerente geral de Pólos no Nordeste, o administrador André Quirino, e como gerente do TMIB, o engenheiro Rodmilton Oliveira. Os novos gestores foram apresentados por, Elias Rezende, relações institucionais da VLI, e recepcionados pelos secretário José Augusto Carvalho, pelo diretor-presidente da Codise, José Matos, e pelo superintendente executivo da Sedetec, Marcelo Menezes.

Durante o encontro, os representantes do Governo do Estado deram boas vindas aos novos membros da empresa em Sergipe e reforçaram a importância de firmar novas parcerias para o aumento das operações do Porto de Sergipe, além disso, se colocaram à disposição mais uma vez, para promover o diálogo entre potenciais parceiros e a empresa de logística.

As novas operações que estão chegando ao TMIB também foram pauta da reunião, com ênfase para o início de importações através de containers, na forma de DTA, com o propósito de criar volume para que se tenha navios operando diretamente no terminal de Sergipe. “Temos perspectivas de grandes investimentos nos próximos anos em Sergipe, principalmente com o início das operações em águas profundas da Petrobras e da ExxonMobil, que deve acontecer em breve. Por isso, temos buscado nos movimentar para garantir que a logística possa ocorrer através do TMIB”, informou o secretário José Augusto Carvalho.

Os novos diretores informaram que já tinham conhecimento de alguns pontos destacados pelos representantes do Estado e que chegam para contribuir ainda mais com o desenvolvimento do TMIB e da economia em Sergipe. “Queremos somar e colaborar para que o TMIB siga a crescente que tem tido, sempre colaborando para o desenvolvimento do Estado de Sergipe”, afirmou André Quirino.

Por fim, a VLI informou que iniciará no mês de junho uma dragagem na área portuária com o propósito de recuperar o calado do projeto, facilitando as operações com embarcações um pouco maiores.