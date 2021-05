ADOLESCENTE É APREENDIDO E HOMEM É PRESO APÓS BRIGA EM BAR EM UMBAÚBA









05/05/21 - 14:09:51

Policiais da Delegacia de Umbaúba, com o apoio da Superintendência da Polícia Civil (Supci) e da Delegacia de Itabaianinha, deram cumprimento a um mandado de internação de um adolescente e a um mandado de prisão. Os detidos são suspeitos de uma tentativa de homicídio qualificado. O crime foi praticado no dia 11 de abril deste ano. As detenções ocorreram no início da manhã desta quarta-feira, 5.

Na ação policial, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão contra o suspeito maior de idade. Segundo os delegados Daniel Mattos e Gustavo Mendes, o crime foi praticado em um bar do município de Umbaúba após uma discussão entre o adolescente e a vítima. Os envolvidos agrediram a vítima e realizaram um disparo de arma de fogo na cabeça, após discussão fútil, relativa a uma casa locada pela vítima.

Na sede da Delegacia de Umbaúba, os envolvidos foram ouvidos e foram tomadas as providências cabíveis ao caso. A Polícia Civil também destaca que a população pode contribuir com a localização de suspeitos de ações criminosas e a elucidação de crimes. Informações e denúncias podem ser repassadas por meio da ferramenta Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.

Informações e foto SSP