PREFEITURA CONTINUA A ADMINISTRAÇÃO DA 2ª A DOSE DE CORONAVAC NESTA QUARTA









05/05/21 - 06:06:16

Nesta quarta-feira, 5, a Prefeitura de Aracaju continua a administrar a segunda dose de CoronaVac para idosos e profissionais de saúde que foram vacinados no dia 3 de abril.

A aplicação será feita no drive-thru na Sementeira, das 8 às 17h; nas UBSs Francisco Fonseca (18 do Forte), Amélia Leite (Suíssa) e Oswaldo de Souza (Getúlio Vargas); e nos pontos de apoio na Estação Cidadania do Bugio e o Colégio CCPA (Grageru), das 8h às 16h.

Para recebe a segunda dose, é obrigatório apresentar o cartão de vacinação e um documento de identificação com foto. Quem optar pela imunização no drive, deve apresentar, ainda, o código que foi gerado no portal VacinAju para receber a primeira dose.

Mais vacinação

Além da segunda dose da CoronaVac, esta quarta-feira será marcada pela aplicação da segunda dose da AstraZeneca e pela continuidade da nova fase do Plano Municipal de Vacinação, com a aplicação da primeira dose para pessoas de 59 aos com comorbidades ou com deficiência permanente (BPC) e gestante e puérperas acima de 18 aos com comorbidades.

Continua, também, a vacinação dos profissionais de saúde, dos agentes das forças de segurança e salvamento e dos idosos acima de 60 anos.

Foto André Moreira