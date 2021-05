CÂMARA DE ARACAJU APROVA 13 PROPOSITURAS NESTA QUARTA-FEIRA, 05









05/05/21 - 12:14:07

Na manhã desta quarta-feira, 5, os vereadores da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) apreciaram, durante sessão on-line, 13 proposituras, sendo quatro Requerimentos e nove Moções.

Dos Requerimentos apresentados estava o de nº 122/2021, de autoria da vereadora Linda Brasil (PSOL), que requer à secretaria Municipal de Saúde, informações a respeito do atendimento à população LGBTQIA.

Também foi aprovado o Requerimento nº 175/2021, de autoria do vereador Isac Silveira (PDT), que requer a realização de Audiência Pública sobre o piso salarial nacional dos profissionais da enfermagem e jornada de trabalho de 30h.

As Moções apreciadas e aprovadas eram direcionadas a solidariedade, aplausos e apelo. Das Moções de apelo estava a de nº 23/2021, de autoria de Ricardo Vasconcelos (Rede), que apela ao ministro do desenvolvimento regional do brasil, para que proceda à liberação dos recursos envolvidos, não liberados, para a ampliação do sistema de esgotamento sanitário da erqnorte 2ª etapa (Bugio, Olaria, Jardim Centenário e Lamarão).

Também foi aprovada a Moção nº 24/2021, de autoria de Breno Garibalde (DEM), que apela ao prefeito Municipal de Aracaju, e ao governador do Estado de Sergipe, para que estabeleçam medidas para suprir as principais necessidades dos profissionais ligados ao setor cultural.

Por Leilane Coelho