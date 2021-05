Casamento, barriga de aluguel e filhos: os fatos marcantes da vida de Paulo Gustavo. Ator morreu aos 42 anos após complicações ocasionadas pela Covid-19









05/05/21 - 01:18:47

O ator Paulo Gustavo, que morreu nesta terça-feira (4), aos 42 anos, após complicações da Covid-19, era totalmente apaixonado pela família. O artista não abria mão de estar sempre ao lado da mãe, Déa Lúcia (a Dona Hermínia da ficção), da irmã, Juliana, do pai, Júlio, e do marido, o dermatologista Thales Bretas, com quem teve os filhos Gael e Romeu, de um ano.

Em 2015, em entrevista à jornalista Monica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, ele disse que não estava “milionário”, mas “bem de grana”. Tanto que comprou um apartamento para a mãe e outro para o pai. “Sustento minha família toda. Pago R$ 9 mil de plano de saúde por mês para todos. Foi a primeira coisa que fiz quando ganhei dinheiro”, contou.

Paulo e Thales se casaram no dia 20 de dezembro de 2015 em uma cerimônia realizada no Parque Lage, Zona Sul do Rio de Janeiro. Ao contrário da maioria dos enlaces de famosos, o evento foi cercado de mistérios e não houve nenhuma foto da união divulgada na imprensa. A animação ficou por conta de Anitta, que levou seu Show das Poderosas para a festa.