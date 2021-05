“Com o Planejamento Estratégico, começamos um novo momento em nossa gestão”, diz Edvaldo Nogueira









05/05/21 - 15:31:53

O prefeito Edvaldo Nogueira reuniu o secretariado, na manhã desta quarta-feira, 5, para a etapa final do Planejamento Estratégico 2021-2024. Acompanhado da vice-prefeita Katarina Feitoza, o gestor apresentou o plano, composto por 60 projetos estratégicos e 23 projetos setoriais, formulado a partir das discussões anteriores. Também foi apresentado o Mapa Estratégico que guiará a administração municipal nos próximos anos e que foi construído com base em três eixos: desenvolvimento humano e social; desenvolvimento econômico e urbano sustentáveis; inovação e excelência na prestação dos serviços públicos municipais. O Planejamento Estratégico foi dividido em duas etapas. A primeira, que se encerrará em 2022, terá como foco “defender a vida e alavancar o desenvolvimento”.

“Hoje, começamos um novo tempo, um novo momento. A partir de agora, com o fechamento deste material, iniciamos, de fato, o nosso novo mandato. O Planejamento Estratégico é um instrumento que considero fundamental para a tomada de decisões, seja de curto, médio ou longo prazo. No poder público, se os objetivos não forem claramente definidos, os resultados efetivos não são alcançados. Foram cinco meses de preparação, com várias etapas, discussões e, agora, chegamos ao produto final. Até aqui, nosso trabalho foi credenciado pelos resultados alcançados e será pensando nos resultados que avançaremos”, destacou Edvaldo.

Ao falar da importância do Planejamento Estratégico para a gestão, Edvaldo ressaltou que o novo plano define a visão, missão e os valores “para preparar a cidade para o futuro”. “Fico muito feliz de olhar para esse planejamento e ver o Plano de Governo que foi apresentado aos aracajuanos na campanha. Com ele, vamos continuar elevando a qualidade de vida das pessoas, além de inovar com ações que prepararão a nossa cidade para as próximas gerações. Todas as propostas, novas ideias, nos ajudarão a continuar fazendo de Aracaju uma cidade melhor para todos. Vamos dar um salto muito grande”, enfatizou o gestor agradecendo aos secretários pelo empenho e dedicação “na construção coletiva do planejamento”.

A vice-prefeita Katarina Feitoza elogiou o resultado final do Planejamento Estratégico. Presente em todas as etapas de elaboração do plano, atuando diretamente no acompanhamento das ações de formulação e execução, a pedido do prefeito Edvaldo, Katarina avaliou o novo plano como uma ferramenta “robusta, factível, e que será nosso norte, o caminho para os próximos quatro anos”. “O fruto desse trabalho é excelente de se ver porque foi um trabalho conjunto, com a participação de todos que fazem parte da gestão do prefeito Edvaldo”, completou.

Objetivos

O novo Planejamento Estratégico estabelece o conjunto de diretrizes que nortearão a administração municipal no quadriênio 2021-2024. Estruturado em três eixos, ele possui 60 projetos estratégicos e 23 setoriais. Entre as metas do governo municipal previstas estão garantir e qualificar o acesso da população aos serviços de saúde, ampliar o acesso à educação infantil e melhorar a aprendizagem, contribuir para a segurança da cidade, reduzir o déficit habitacional, fomentar o desenvolvimento econômico, melhorar a infraestrutura da cidade, manter o equilíbrio fiscal, melhorar o transporte público e avançar na proteção animal. O plano possui um novo modelo de monitoramento, em tempo real, através de relatórios semanais e mensais.

“Hoje o prefeito apresentou o plano estratégico da sua gestão 2021-2024. Do ponto de vista estratégico, foram definidos 60 projetos, que são aqueles que atuam diretamente nos objetivos definidos pela administração municipal e que, por sua vez, expressam aqueles compromissos com a população, e há 23 setoriais, que contribuem na direção dos objetivos. Além disso, o prefeito anunciou hoje alterações no processo de monitoramento, porque, se por um lado, é preciso planejar, o desafio maior é agir de forma planejada. E para isso é preciso ter uma sistemática clara, de controle e avaliação. Então, o prefeito trouxe para a equipe quais alterações serão feitas na estrutura de monitoramento e metodologia que será utilizada”, detalhou o coordenador-geral do Planejamento Estratégico, Julio Filgueira.

A construção do Planejamento Estratégico 2021-2024 ocorreu em várias etapas, a começar pela apresentação do novo modelo, em janeiro deste ano, pelo prefeito Edvaldo Nogueira. Na sequência, foram realizadas reuniões temáticas e seminários. Cada fase do processo passou pela validação do prefeito.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA