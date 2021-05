COVID-19: ARACAJU ENTRA NA FASE FINAL DE VACINAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE









05/05/21 - 05:02:20

Dos 110.765 aracajuanos já vacinados, mais de 28 mil deles são profissionais de saúde. Para a Campanha de Vacinação contra a covid-19, a Prefeitura de Aracaju tem como meta vacinar 32.381 trabalhadores da saúde, objetivo que deve ser alcançado nos próximos dias, com a imunização dos profissionais remanescentes, com o primeiro lote recebido da vacina Pfizer.

Até o momento, 28.948 profissionais receberam a primeira dose, o que representa cerca de 90% da meta, e com a segunda dose, o Município já imunizou 18.261 profissionais, o que equivale a cerca 63%.

Entre os profissionais que receberam a primeira dose da vacina Pfizer está a técnica de enfermagem Diana Xavier Joventino, que trabalha há pouco mais de um ano na área da saúde. Emocionada, ela relatou que iniciar sua experiência profissional em meio a uma pandemia foi intenso e assustador, mas a chegada da vacina trouxe alívio.

“Logo quando iniciei na área foi tudo muito assustador, algo que não imaginei ver. Mas agora, a esperança chegou e estou muito emocionada por estar recebendo essa vacina. É uma esperança não só para mim, mas também para minha família, já que volto pra casa todos os dias e fico com receio de contaminar alguém. É uma proteção e um alívio, principalmente pelo que temos visto no dia a dia do trabalho”, afirmou.

Quem também recebeu sua primeira dose foi o interno de medicina Artur Neves. Para ele, a imunização traz, além de uma expectativa de dias melhores, a possibilidade de trabalhar com segurança.

“Como temos contato com pacientes diferentes, diariamente, além de nos proteger, faz com que possamos cuidar melhor da população, que também se beneficia com essa proteção”, destacou Artur.

Onde se vacinar

Para receber a primeira dose, os profissionais de saúde que já tiveram seus cadastros aprovados e receberam o código de validação, devem se dirigir ao auditório da Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Vargas, localizado no bairro Siqueira Campos, de segunda a sexta, das 8h às 16h.

Já os profissionais que cumpriram o intervalo de 90 dias e estão aptos a receber a segunda dose da vacina AstraZeneca, podem se dirigir a um dos dez pontos de vacinação, que também funcionam de segunda a sexta, das 8h às 16h. São eles: UBS Augusto Franco (Farolândia); UBS Cândida Alves (Santo Antônio); UBS Marx de Carvalho (Ponto Novo); UBS Manoel de Souza (Sol Nascente); UBS Santa Terezinha (Zona de Expansão); UBS Adel Nunes (Bairro América); UBS Hugo Gurgel (Coroa do Meio); UBS José Augusto Barreto (Japãozinho); Cras João de Oliveira (Santos Dumont).