DEPUTADA COBRA CONVOCAÇÃO DE APROVADOS EM CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR









05/05/21 - 13:45:32

A deputada Kitty Lima (Cidadania) fez um pronunciamento na manhã desta quarta-feira, 5, durante sessão na Assembleia Legislativa de Sergipe, sobre a convocação dos aprovados no concurso da Polícia Militar de Sergipe. De acordo com ela, o governador prometeu convocar em março.

“Já estamos em maio e até agora os aprovados no concurso da PM e até agora nada. Até quando o governador Belivaldo vai ficar levando com a barriga, dizendo que vai ser no próximo mês e não convoca os policiais?”, indaga.

Kitty Lima acrescentou: “A Segurança Pública aqui no nosso estado agoniza. Essa sempre foi uma fala que eu tive aqui e hoje estou reforçando. Se tiver palavra, cumpra”.

Por Aldaci de Souza

Foto: Jadilson Simões