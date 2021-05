Deputada Janier Mota foi diagnosticada com Covid-19, não participa de atividades e está interna em hospital de Aracaju









A deputada estadual Janier Mota emitiu nota, nesta quarta-feira (05) anunciando que diagnosticada pela Covid-19 e, por questão de cautela, “estou internada num hospital e sem participar das atividades parlamentares”. Diz ainda que, “graças a nosso Bondoso e Glorioso Deus, estou bem, sendo medicada e acompanhada por equipe médica”.

A deputada também informou que o seu filho Felipe “já está curado da Covid-19 e em casa, para a nossa felicidade e para a honra e glória de Deus”.

Na deputado diz, ainda, na nota, que “peço sempre ao nosso Pai Celestial que dê a cura a todos os enfermos acometidos por esta doença terrível e que abençoe grandemente todos os guerreiros da linha de frente da saúde, nossos verdadeiros anjos humanos, – médicos, profissionais da enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos –, que, diariamente, estão se doando nesta batalha, salvando vidas. Tenho certeza que fé e ciência juntas irão vencer este mal”!

E mais: “Também peço, encarecidamente, que se cuidem sempre. Tomem as devidas precauções para evitar o contágio do vírus, enquanto a vacina não chega para todos. Pois, milhares são as vidas que, infelizmente, estão sendo ceifadas, deixando famílias desoladas”.