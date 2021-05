Deputado Luciano Pimentel quer vacinação para bancários









05/05/21 - 11:57:17

O deputado Luciano Pimentel (PSB) usou sua fala nesta quarta-feira, 05, para solicitar vacinação contra o Coronavírus para os bancários. Ele explicou que estes trabalhadores estão convivendo com grande número de pessoas diariamente e que isto estaria causando grande circulação da doença.

“Tem sido muito grande o número de bancários que tem tido problema, além de familiares de bancários. Tem estatísticas que mostram que um dos principais pontos de contaminação tem sido os bancos, as filas dos bancos, ali onde uma pessoa infectada pode passar para milhares de outras pessoas”, afirmou o parlamentar.

Ele citou o fechamento da agência do Santos Antônio do Banese por causa do grande número de pessoas infectadas. O deputado ainda falou que o auxílio emergencial tem levado muita gente para as agências.

“Com essa ajuda emergencial do Governo Federal, o grande número de pessoas que procuram a Caixa Econômica Federal é de grande significação e isso tem aumentado o risco dos colaboradores e dos clientes”, declarou.

Ele também lembrou que muitas pessoas ainda precisam de ajuda nas agências para efetuar suas transações financeiras. O deputado reconheceu que está faltando vacinas para os grupos já escalados e defendeu a autorização de compra por parte dos bancos para que a imunização seja efetivada para os bancários

“Os bancos, com a rentabilidade que têm, porque não autorizar que o banco compre dez milhões de doses, doe ao Ministério, mas tire uma parte para vacinar os bancários. Isso iria ajudar inclusive a negociação, a gente sabe que o banqueiro tem um cacife de negociação muito maior que os burocratas do Governo. Não estou defendendo que a vacina seja estabelecida para a iniciativa privada em detrimento daquele pobre cidadão que não tem a capacidade de aquisição, eu estou defendendo que 50% sejam dados ao PMI para vacinação, mas que vacine os seus colaboradores”, disse.

As declarações ocorreram na sessão mista da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Por Wênia Bandeira

Foto: Jadilson Simões