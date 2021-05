DEPUTADO RODRIGO VALADARES ASSINARÁ A FAVOR DA CPI EM SERGIPE









05/05/21 - 05:00:55

Tornando público o seu posicionamento sobre a Comissão parlamentar de Inquérito sobre a Covid-19 no Estado de Sergipe, requerida pelo Partido Cidadania, o deputado estadual, Rodrigo Valadares, declarou, no final da tarde desta terça-feira (04), que assinará a favor da investigação e explicou as razões que o levaram a tomar esta decisão somente agora.

Em seu discurso publicado nas redes sociais, o parlamentar lembrou que, há cerca de 10 dias, surgiram algumas publicações dando a entender que já teria tido uma votação ou coleta de assinaturas para decidir se a CPI seria instaurada no Estado e apenas três deputados votaram à favor, enquanto que os demais, incluindo Rodrigo, foram opositores e esclarece que não foi isso o que verdadeiramente aconteceu.

“.Fui em minhas redes sociais e expliquei que não foi isso que aconteceu, que não houve nenhuma votação, a CPI estava em coleta de assinaturas e eu não havia recebido nenhuma documentação. No dia seguinte à publicação, o deputado Georgeo Passos me encaminhou os documentos e, a partir daí, começamos analisar todos os detalhes, junto ao jurídico”, disse, apontando que observou o requerimento da CPI, todos os motivos, fundamentos, objetos de investigação e justificativa.

O parlamentar explicou ainda que, por mais que concorde com as cobranças da população aos deputados sobre seus respectivos posicionamentos, todos devem entender que, para tudo, existe um processo de maturação, especificamente quando se trata da assinatura de um documento como este.

“Não podemos simplesmente assinar um documento que nunca tínhamos visto, as coisas exigem maturação, amadurecimento, e foi isso que aconteceu. Durante esses dias analisamos, debatemos alguns pontos, conversei com vários colegas deputados, justamente para a gente chegar em um entendimento de como seria a melhor forma para instaurar essa CPI”, informou.

Para o deputado, essa será uma comissão que tem como principal e único objetivo a investigação. “Todos sabem que somos oposição ao governo do Estado, mas essa CPI tem, para mim, como objeto principal investigar, de maneira despolitizada, os recursos federais enviados para Sergipe, que foram mais de bilhões de reais, investigar a questão dos fura-filas e dos respiradores do contrato com o Consórcio Nordeste, onde Sergipe tomou um prejuízo de mais de 5 milhões e nada foi resolvido, investigar o estoque de vacinas que o governo disse que fez e várias outras questões”, pontuou.

Por fim, o deputado declarou que essa será a oportunidade para esclarecer os diversos questionamentos que muitos possam ter. “Vai ser uma CPI muito elucidativa, muito importante para que vários pontos venham à luz. E claro, quem não deve não teme, se o governo do Estado não fez nada de errado não tem por que temer a uma investigação da Assembleia Legislativa, que é a Casa fiscalizadora”, finalizou.

Por Luísa Passos