Deputado solicita prioridade na vacinação para os conselheiros tutelares









05/05/21 - 13:50:23

O deputado estadual Ibrain de Valmir (PSC) participou, na manhã desta quarta-feira, 05, da Sessão Extraordinária Remota da Assembleia Legislativa de Sergipe ( Alese) e usou a tribuna para solicitar priorização da vacinação para os dos conselheiros tutelares.

Na oportunidade, o deputado Ibrain de Valmir solicitou do Governo do Estado de Sergipe, através da Secretaria de Saúde, a inclusão dos conselheiros tutelares entre os grupos prioritários no calendário, para recebimento da vacina contra a Covid-19, do Plano Estadual de Imunização.

Em depoimento, Ibrain de Valmir justificou a importância da inclusão dos conselheiros tutelares na lista de prioridades para vacinação. “Desde o início da pandemia os conselheiros tutelares estão atendendo denúncias, reivindicações e solicitações realizadas na proteção de crianças, adolescentes, familiares e a comunidade em geral. E, todos esses atendimentos exigem a presença dos conselheiros tutelares, nos locais onde se encontram as vítimas, para comprovação dos fatos denunciados. Inclusive, são eles os responsáveis por salvar diversas vidas dessas crianças e adolescentes”, enfatiza.