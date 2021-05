Desenvolvimento econômico em Propriá é tema de reunião na Codise









05/05/21 - 15:57:09

A geração de emprego e renda para a população da cidade de Propriá foi pauta de reunião realizada na Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), entre o diretor-presidente do órgão, José Matos, e o prefeito do município, Valberto de Oliveira. Em uma visita de cortesia, acompanhado dos secretários municipais Antônio dos Santos Souza, do Planejamento, e Raphael Rodrigo Luckmann da Silva, do Turismo, o gestor colocou o município à disposição para caminhar junto com o Governo na prospecção de indústrias.

Durante o encontro, o presidente da Codise informou ao prefeito sobre as tratativas para atração de uma indústria de confecções que tem interesse em se instalar no município. Além disso, foram tratados outros pontos, relacionados ao Distrito Industrial, localizado na cidade.

“Procuramos sempre manter este diálogo com os gestores municipais, afinal, a chegada de uma indústria é uma consequência de um trabalho coletivo entre Governo e Prefeituras. Por isso, ficamos muito satisfeitos com a visita do Dr. Valberto, que está atento às necessidades de Propriá e da sua população”, frisou José Matos.

De acordo com o prefeito Valberto de Oliveira, a promoção do desenvolvimento, emprego e renda é uma das premissas de sua gestão desde o primeiro dia. “A visita foi motivada pela busca de informações sobre a captação de investidores para instalações de indústrias em nossa cidade. Além disso, durante o encontro, exaltei o interesse de obter a cessão de alguns imóveis para administração do município”, completou.

Fonte e foto assessoria