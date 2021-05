EM NOTA, POLÍCIA MILITAR LAMENTA A MORTE DO MAJOR DIEGO PAIVA









05/05/21 - 19:31:56

É com profunda tristeza que a Polícia Militar de Sergipe vem a público lamentar o falecimento do major Marcos Diego Gois Paiva, 38 anos. A Corporação tomou conhecimento do fato na tarde desta quarta-feira, 5, em Aracaju.

O major foi admitido na Corporação em 2001, tendo completado 20 anos de bons serviço prestados à sociedade. Sua admissão na PMSE aconteceu por meio do Curso de Formação de Oficiais, realizado na Policia Militar da Paraíba.

O policial militar destacou em diversas unidades da Corporação, foi comandante do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam), trabalhou também na então, Companhia de Policiamento Turístico (CPTur) , no Comando de Policiamento Militar da Capital (CPMC) , na Corregedoria, dentre outros locais. Na atualidade desempenhava suas funções no Gabinete do Chefe do Estado Maior, no Quartel Geral.

O militar, tão jovem e que partiu de forma inesperada, era um excelente profissional e deixa triste toda a Corporação

À família enlutada apresentamos nossos sentimentos de solidariedade e respeito pela imensa dor que, com certeza, invade a alma e ultrapassa qualquer entendimento de lógica.

Muito respeitosamente, prestamos as nossas condolências e deixamos os nossos mais sinceros pêsames, rogando ao Soberano Deus que conforte a todos.

Fonte e foto PM/SE