Lacen cadastra mais de 160 mil exames para Covid-19 no primeiro quadrimestre









05/05/21 - 10:54:56

Durante os meses de janeiro, fevereiro, março e abril o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) cadastrou 160.672 exames para diagnóstico da Covid-19, desses 84.141 apresentaram resultado detectável. As análises utilizam a técnica de biologia molecular RT-PCR em tempo real.

Conforme dados do sistema de Gerenciamento de Ambiente Laboratorial (GAL), em abril a unidade recebeu 50.569 exames com 25.811 resultados detectáveis. “Os números demonstram o trabalho conjunto do Governo, Secretaria de Saúde, Fundação Parreiras Horta e do Lacen para atender a política de testagem em todos os municípios sergipanos”, informou o farmacêutico bioquímico, Cliomar Alves, superintendente do órgão.

Nessa segunda onda da pandemia nos meses de março e abril, a unidade recebeu uma média de 1.700 amostras por dia, enquanto que em janeiro e fevereiro, a média foi de 800. Todo o material recebido no órgão é proveniente dos serviços de saúde e unidades hospitalares dos 75 municípios de Sergipe.

De acordo com o gestor do Laboratório Central, a testagem em massa auxilia na condução das estratégias governamentais para reduzir a transmissão do coronavírus. Ele salientou ainda, que o aumento nas testagens é resultado da otimização na infraestrutura administrativa, operacional e tecnológica do órgão.

“Desde o início da pandemia que a unidade passou por reformulação das rotinas de análises de vírus respiratório, para inserção do Sars-CoV2, com aquisição de insumos, ampliação do parque tecnológico, contratação de biomédicos e ampliação do horário de funcionamento e com liberação de laudos com uma média de 48 horas”, conclui o superintendente do Lacen.

Testes

Os exames realizados pela técnica RT-PCR servem para confirmar se a pessoa está infectada com o coronavirus sendo indicado até o sétimo dia de sintomas gripais. Na unidade, o material (secreção do nariz) coletado no paciente com suspeita de contaminação do vírus, passa por diferentes estágios de preparação e extração do RNA do vírus até chegar à etapa final do processo, que é a amplificação e a liberação do resultado em até 2 dias. Salientando que as amostras de urgência são prioridade na execução dos testes e são liberados em 24h.

Fotos: Ascom/SES