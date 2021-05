LÍDER DO GOVERNO DESTACA CONSTRUÇÃO DA CICLOVIA BAHIA-SERGIPE









O deputado estadual Zezinho Sobral (PODE) participou da sessão remota da Assembleia Legislativa, na manhã dessa quarta-feira (5), para destacar que Estados e Municípios estão cumprindo com suas obrigações quanto a distribuição e gerenciamento das vacinas, sobretudo, garantindo a continuidade da vacinação. Na ocasião,comemorou a construção de uma ciclovia entre Sergipe a Bahia, investimento que incentivará o Eco Turismo.

“A gente tem percebido o aumento da fome, a perda da população, dos profissionais da saúde, e eu vejo que a gente só te uma solução para isso, não política, mas técnica, que é a vacinação. Países que priorizaram isso já voltaram, em parte, a sua normalidade. Mas enquanto aguardamos a vacinação, precisamos seguir e olhar para frente”, pontuou.

Ciclovia

Na sequência do seu pronunciamento, Zezinho Sobral destacou que conversando com o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, sobre diversos assuntos, como o avanço do Pró-Rodovias e sobre questões turísticas, que são temas que representam o desenvolvimento econômico do Estado, surgiu a notícia sobre a construção de uma importante Ciclovia, que ligará Sergipe a Bahia.

“Eu quero registar que sou adepto ao Esporte e a Vaquejada. Sou apaixonado pelos animais, pelo campo, mas, arrasto uma asa para a parte Urbana, e com isso, sou a adepto ao ciclista. Não faço viagens, trilhas, mas até fui até Laranjeiras de bike, que é um transporte bastante usado na Europa.

“O governador Belivaldo disse conversou o ex-deputado André Moura, de Sergipe, que manteve contato com o deputado Arthur Maia, da Bahia. E, que, com a participação de figuras politicas que representam atração e destino de investimento para Sergipe, como o deputado federal Gustinho Ribeiro e a senadora Maria do Carmo, uma ampla Ciclovia, de 320 km de extensão, sairá do aeroporto de Salvador até a região do Mosqueiro, em Sergipe”, comemorou.

Zezinho Sobral destacou que Artur Maia já destinou recursos para viabilidade técnica que identificará por onde será o percurso da ciclovia passará. “Essa obra ampliará a Rota Turística para fazer a integração entre os estados e tornará a região litorânea da linha verde em um grande atrativo turístico por meio do incentivo ao Eco Turismo. Fico feliz em saber que parlamentares e ex-parlamentares estão unidos nesse caminho. A expectativa que ligará dois estados é inédita, ninguém fez isso até hoje no Brasil”, declarou o deputado.

O projeto e execução da obra tem a perspectiva de deve ser feita pela Codevasf em parceria técnica com o Ministério do Turismo.

