Maratona Territórios do Brasil premiará ideias inovadoras na UFS Sertão









05/05/21 - 07:58:58

O Campus do Sertão da Universidade Federal de Sergipe (UFS), por meio do curso de bacharelado em Agroindústria e em parceria com o Instituto Federal da Bahia (IF Baiano) e territórios do Nordeste, se prepara para a realização da Maratona Territórios do Brasil.

Até o momento, mais de 600 participantes já garantiram a vaga na Maratona Territórios do Brasil, que vai reunir estudantes do ensino médio e técnico, universitários e profissionais do mercado para aplicar tecnologias e melhorar a qualidade de vida no espaço onde vivem.

É um evento de inovação online e gratuito que vai aumentar a conexão entre escola e as demandas econômicas, através da ciência e da tecnologia, para transformar o turismo e a produção rural das regiões Norte e Nordeste do Brasil. As inscrições são gratuitas e estão abertas até 20 de maio pelo site https://territoriosdobrasil.com.br/.

A inscrição é para quem deseja resolver um desafio ou para mentores que queiram auxiliar as equipes durante o evento. A maratona acontece nos dias 21, 22 e 23 de maio. Clique aqui para conferir o regulamento.

Cronograma da Maratona

Até 21/05/21: Inscrição de participantes e mentores

De 17/05/21 a 19/05/21: Lives dos Desafios

18/05/21 a 21/05/21: Montagem dos times

21/05/21 a 23/05/21: Maratona de Inovação Online

24/05/21 a 30/05/21: Avaliação dos Projetos e Votação Jurados

01/06/21: Resultado dos vencedores em uma live

Prêmios

A operação será comandada pela Panic Lobster, startup especializada na gestão de hackathons e eventos de inovação online, que vai premiar os melhores projetos da seguinte forma:

1º colocado – R$ 3 mil

2º colocado – R$ 2 mil

3º a 7º colocados – R$1 mil cada.

O evento

A Maratona Territórios do Brasil faz parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNTC), cuja realização este ano será de forma inteiramente virtual sob a organização do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), do IF Campus Guanambi, do Neagros e do Movimento Cacau Chocolate Cultura.

Criada com a proposta de popularizar a ciência e a tecnologia frente à população e atuando em todos os níveis educacionais (básico, fundamental, médio e superior), além de setores produtivos (agricultura, indústria, comércio etc), a Semana Territorial de Ciência e Tecnologia do Alto Sertão Sergipano (STCT) se destaca há dois anos com atividades que permeiam o presente e o futuro da atuação de milhares de estudantes da região.

Na edição deste ano a temática apresentada carrega o tema “Inteligência Artificial: Nova Fronteira da Ciência Brasileira” e promete debater o quadro promissor que essa inovação tem proposto nas relações sociais e de trabalho.

Fonte e foto assessoria