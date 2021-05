MORRE O EX-TÉCNICO E RADIALISTA RIBEIRO NETO, AOS 70 ANOS, EM ARACAJU









05/05/21 - 11:43:12

Morreu na manhã desta quarta-feira, aos 70 anos, em Aracaju, o radialista e ex-treinador de futebol Porfírio Ribeiro Neto. Ele estava internado há um mês no Hospital Renascença e morreu de complicações da Covid-19.

Porfírio da Silva Ribeiro Neto foi um dos maiores protagonistas do cenário esportivo sergipano e nacional, sendo jogador de futebol de salão, marcado como artilheiro do Campeonato Carioca de Futsal, com 19 gols marcados, ainda nos anos 70.

Ribeiro Neto é natural de Itabuna-BA e fez carreira no estado de Sergipe primeiro pelo futebol de salão. Em seguida trabalhou por mais de trinta anos como técnico de clubes do estado como Confiança, Sergipe, Lagartense, Maruinense, Vasco, Estanciano e América de Propriá. Ele conquistou quatro títulos estaduais com o Sergipe (1991, 1992, 1995 e 2003), um com o Confiança (1983) e um com o América (2007).

O Club Sportivo Sergipe emitiu nota assinada pela sua diretoria lamentando a perda do seu treinador maior. “O Club Sportivo Sergipe lamenta o falecimento do ex-treinador do Mais Querido, Ribeiro Neto. Com diversas passagens pelo Vermelhinho, Ribeiro colecionou vitórias e marcou seu nome na história do João Hora. Entre as conquistas alcançadas por Ribeiro está o tetracampeão estadual na sequência do hexa na década de 90. O Club Sportivo Sergipe se solidariza com os amigos e familiares nesse momento de perda”.