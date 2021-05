POLÍCIA MILITAR PRENDE DUPLA SUSPEITA DE ROUBO DE VEÍCULO NA PIABETA, SOCORRO









05/05/21 - 15:17:23

Policiais militares do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) prenderam dois suspeitos de roubo de um veículo no final da noite dessa terça-feira, 4. O automovel foi levado da vítima na Piabeta, em Nossa Senhora do Socorro. A ação policial, que ocorreu no bairro América, em Aracaju, também resultou na apreensão de um simulacro de arma de fogo e na recuperação do carro levado da vítima.

Segundo as informações policiais, os militares faziam rondas pela Grande Aracaju quando receberam a informação, por meio do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), de que um veículo havia sido roubado na Piabeta, em Nossa Senhora do Socorro, e estaria transitando pelo bairro América.

Com as informações recebidas, os policiais começaram a diligenciar na localidade e avistaram, na Avenida Brasil, o automóvel com dois ocupantes, posteriormente identificados como Carlos Daniel Pereira e Rita de Kassia Caetano. Foi feita uma aproximação policial, dada ordem de parada e em seguida foi realizada uma busca pessoal e veicular.

Durante as buscas, os militares encontraram um simulacro de arma de fogo. A dupla recebeu voz de prisão e foi conduzida à Central de Flagrantes, onde todas as medidas legais foram tomadas e o proprietário do automóvel pôde reaver o veículo levado pelos suspeitos.

Fonte e foto SSP