Prefeitura de Socorro inicia a distribuição dos kits de alimentação escolar









05/05/21 - 05:34:54

A Prefeitura de Socorro, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), iniciou nesta terça-feira, 4, a entrega dos kits de alimentação escolar para complementação da alimentação dos estudantes matriculados na Rede Municipal, durante o período de pandemia, uma vez que as aulas estão acontecendo no formato remoto.

Esta é a quinta entrega dos kits de alimentação escolar, desde que as aulas presenciais foram suspensas. Desta vez, a Semed pretende entregar, até o dia 13 de maio, cerca de 34 mil kits, que beneficiarão os estudantes socorrenses. A distribuição foi iniciada pelas escolas municipais de educação infantil e para evitar aglomeração e a proliferação do vírus da Covid-19, a Semed orienta que a retirada do kit seja feita por apenas um membro da família, utilizando máscara e respeitando o distanciamento social.

De acordo com as mães que foram retirar os kits, os alimentos da merenda escolar complementam a refeição em suas residências, visto que os estudantes estão realizando mais refeições em casa. “No momento eu estou desempregada e a ajuda dos kits de alimentação da escola, chegou numa hora boa. O Brasil está passando por uma fase difícil e todos nós estamos sentindo. Só sabe realmente, quem passa por essa situação”, afirma a dona de casa, Aline Oliveira, mãe de um estudante da Rede Municipal.

“Na minha casa nenhum dos meus familiares estão empregados, só eu sei a situação que estamos passando. Realmente a entrega dos kits de alimentação escolar é uma benção, porque as crianças estão precisando se alimentar e a família também. Esses kits chegaram numa hora muito boa”, destaca a dona de casa, Josefina Barbosa.

De acordo com a Secretária Municipal de Educação, Josevanda Mendonça Franco, a entrega acontecerá em todas as 47 unidades educacionais, seguindo o planejamento realizado pela Semed. “Todos os alunos matriculados na Rede Municipal de Socorro têm direito de receber o kit. Preparamos cerca de 34 mil kits para suprir a demanda das matrículas, tanto do ano letivo de 2020, bem como do ano letivo de 2021. Desta vez, estamos entregando kits organizados com produtos secos, além de alimentos produzidos pela agricultura familiar. Os kits só serão entregues aos maiores de 18 anos, mediante apresentação do documento de identificação. Caso o pai ou o responsável não possa vir retirar, deverá autorizar a entrega através de uma declaração. A Semed realizou um cronograma, disponibilizado em nossas redes sociais e no site da prefeitura, em que a distribuição será feita em 7 escolas por dia, até o dia 13 de maio”, ressalta.

Fonte e foto assessoria