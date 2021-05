Rafa Brites, de 34 anos de idade, posou de top e mostrou suas dobrinhas, em post publicado em seu Instagram, na noite de terça-feira (4). O momento “gente como a gente”









“Volta e meia venho me amostrar com meus quadradinhos. Hoje vim me amostrar com minhas dobrinhas. Beleza em todos as formas!”, escreveu ela, que é mãe de Rocco, de 4 anos, e é casada com o apresentador Felipe Andreoli, 41. “Mordo fácil”, comentou o maridão, que recebeu como resposta: “Nhac” e um emoji de carinha apaixonada.

“Maravidjoooosaaaaa”, elogiou uma seguidora. “Mulher de verdade”, exaltou outra. “Vida real”, “adorei….ta tipo eu”, “maravilhosa!!! Por mais influências assim!” e “mullher real” ainda estavam entre os elogios.

