Saúde leva testes rápidos da Covid-19 para os moradores da cidade de Barra dos Coqueiros









05/05/21 - 13:09:03

O município de Barra dos Coqueiros, região da Grande Aracaju, recebeu na manhã desta quarta-feira, 05, a Força-Tarefa da Covid-19, uma ação do governo do Estado em parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS) para testagem em massa da população para detecção do coronavírus. O objetivo é a identificação de casos assintomáticos da doença e a presença de variantes de interesse no território. Para isso, foram realizados testes sorológicos e o RT-PCR.

A testagem foi livre para a comunidade e incentivada pelos agentes comunitários de saúde, que nos últimos dias trabalharam na mobilização das pessoas, como informou a secretária de Saúde da Barra dos Coqueiros, Maria Eliana Silva Martins. Acrescentou que o município disponibilizou dois médicos para fazerem o aconselhamento dos pacientes.

A ação aconteceu na quadra de esportes do Colégio João Cruz, das 8 horas às 11 horas, quando foram realizados 150 testes rápidos. O município de Barra dos Coqueiros encerra esta etapa de testagem, como destacou o coordenador da Força-Tarefa Covid-19, Lysando Borges, que conta com uma equipe de oito professores da UFS.

O município de Barra dos Coqueiros registrou do início da pandemia, em março do ano passado, até ontem 5.522 casos confirmados da Covid-19, com 71 óbitos, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Fotos SMS/Barra dos Coqueiros