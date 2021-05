SEMIFINAIS DO SERGIPÃO: JOGOS DE IDA ACONTECEM NESTA QUARTA E QUINTA-FEIRA









05/05/21 - 08:56:05

A segunda fase do Campeonato Sergipano da Série A1, terá início neste meio de semana com os jogos de ida das semifinais. Nessa fase apenas dois clubes avançam para última fase do Sergipão. Detalhe que as equipes do Confiança e Itabaiana, por terem as melhores campanhas dos seus respectivos grupos possuem a vantagem de dois resultados iguais para avançar de fase.

Nesta quarta-feira (05/05), o Sergipe vai enfrentar a equipe do Confiança no maior clássico do futebol sergipano. A partida será às 17 horas, e terá a arbitragem de Fábio Augusto Santos Sá (CBF). Os auxiliares serão Cleriston Clay Barreto Rios (CBF) e Vaneide Vieira de Góis (CBF). A quarta árbitro será Thaylane de Melo Costa da FIFA.

Na quinta-feira, o Lagarto terá pela frente a equipe do Itabaiana no clássico do interior. A partida será às 17 horas, no estádio Paulo Barreto de Menezes, em Lagarto. A arbitragem será de Wendel Oliveira Santos (Master/FSF). Os assistentes serão Emerson Fontes Santos (Master/FSF) e José Crispim dos Santos Neto (Master/FSF). O quarto árbitro éJackson Ribeiro Sobrinho (CBF).

Fonte FSF