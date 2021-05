Sindicato dos Radialistas de Sergipe lamenta a morte do radialista, Ribeiro Neto









05/05/21 - 13:28:54

A Diretoria do Sindicato dos Radialistas de Sergipe (STERTS) lamenta profundamente e se solidariza à família e aos amigos pela morte do radialista, Ribeiro Neto, de 70 anos. Ele foi vítima das complicações provocadas pela Covid-19. Ribeiro Neto é natural de Itabuna/BA, e se destacou no rádio esportivo sergipano como comentarista de algumas equipes esportivas de rádios da capital, como a Jornal e Aperipê. Além disse, foi um técnico de futebol vitorioso, conquistando títulos por vários clubes sergipanos. Ribeiro residia há 45 anos em Sergipe e também era cantor e compositor.

Aracaju, Se 05 de maio 2021

Diretoria da STERTS.