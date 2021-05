Veja como como melhorar as vendas em tempos de pandemia









05/05/21 - 05:55:35

Se reinventar no jeito de vender ou se relacionar com o cliente pode fazer a diferença

Por Roberta Andrade e Raquel Passos

A participação das vendas pela internet no varejo brasileiro foi de 3,8% em 2018 e atingiu pelo menos 6% em 2020. Essa informação é da Pesquisa Anual de Comércio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Já os dados do CNC, da Receita Federal sobre notas fiscais eletrônicas mostram que o faturamento real do e-commerce, descontada a inflação, avançou 37% ante 2019, totalizando um valor recorde de R$224,7 bilhões no ano passado.

Diante desse cenário, a Universidade Tiradente promoveu uma live pelo YouTube, no último dia 27, com o tema “Como não parar de vender na pandemia”.

Com 30 anos no comércio e especialização em gestão pública, o convidado e executivo de vendas, Adilson Sousa, foi bem didático em sua fala:”Não é cabível o comerciante manter atitudes que não se enquadram mais. O comércio online e canais de vendas alternativos são tendência no atual momento”, resumiu o empresário.

“É preciso se adequar às mudanças necessárias do mercado, manter suas vendas – ficar atento ao comportamento do consumidor e observar os nichos e modelos de ações”, enfatizou Sousa. Nessa linha, Pollyana sinalizou um ponto muito importante: “O PODC – que são os princípios da administração: planejar, organizar, dirigir e controlar”, reforçou.

Além disso, segundo o especialista, o espírito de inovação e de empreendedorismo precisam ser destacados. “Além de trabalhar em equipe, capacitar os colaboradores, buscar caminhos e não ter medo de inovar, nem de começar do zero. A Universidade Tiradentes tem um leque de oportunidades, ao oferecer ensino de qualidade que vai te ajudar a crescer, com os cursos de gestão comercial, gestão financeira, marketing e outros”, concluiu Adilson Sousa.

Fonte e foto assessoria