Vereadores de Umbaúba recebem o superintendente da SMTT









05/05/21 - 12:22:56

Na última terça-feira (04), a Câmara Municipal de Umbaúba recebeu de forma remota, a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), na pessoa do superintendente Jonas Alves, para apresentar os projetos que estão sendo desenvolvidos no Município, assim como, prestar esclarecimentos para algumas problemáticas apontadas pela população.

Em primeira discussão, o superintendente chamou atenção para a campanha “Maio Amarelo”, que é um movimento internacional de conscientização para redução de acidentes no trânsito, que nasceu no Brasil em maio de 2014, que tem como objetivo colocar em pauta para a sociedade o tema trânsito voltado para a segurança e a preservação da vida. “Não podemos deixar essa campanha passar em branco em nosso Município. Convido os senhores a participar de uma blitz educativa que será realizada dia 19 deste mês. Na ação iremos conscientizar a população sobre a responsabilidade de todos no trânsito, conto com a participação dos senhores que representam a sociedade civil, tenho certeza que a presença dos vereadores será construtiva”, destacou.

Outro ponto abordado na reunião, foi a aplicação de multa para quem cometer infrações no trânsito. “A SMTT já pode multar? Sim, já pode multar. Porém a multa é a última instância da penalização, primeiro temos que orientar os cidadãos para não cometer os erros. O problema hoje do trânsito em Umbaúba não é só a parte moral, e sim também a social. Precisamos reeducar a população para que estejam cientes que qualquer infração cometida pode ser multada”, frisou.

Questionado pelo vereador, Fabio Silveira (CIDADANIA), sobre as faixas de pedestres e o uso correto do capacete, o superintendente falou que até o final deste mês as faixas de pedestres do Município serão restauradas para a melhor locomoção da população. Sobre o uso dos capacetes, ele fez um alerta. “O uso do capacete é uma proteção tanto para o condutor quanto para o passageiro, então as pessoas precisam ter consciência da importância do uso, sabemos por exemplo que no caso de uma colisão em que o motoqueiro esteja sem o capacete, ele corre sérios riscos de sofrer lesões graves, então na blitz educativa iremos abordar esse tema”, comentou.

Além de outros questionamentos, Jonas Alves deixou claro que a SMTT, vem seguindo um plano de prioridades para a reeducação dos munícipes, dentre as prioridades a regulamentação das vias, os estacionamentos na área comercial que é um problema que já vem sendo solucionado principalmente em dias de feira e a reestruturação dos pontos de trabalho para os mototaxistas.

Texto e foto: ASCOM/CMU